Anselmi desabafa após derrota do Botafogo para o Flamengo: 'Sou burro porque perdemos'

O técnico Martín Anselmi reagiu às críticas após a derrota do Botafogo por 3 a 0 para o Flamengo, neste sábado, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Questionado sobre a formação da equipe no clássico, o treinador fez um desabafo ao comentar a pressão que vem enfrentando no cargo.

Questionado sobre a decisão de atuar com dois zagueiros, e não três, Anselmi rebateu a análise e afirmou que, após um resultado negativo, qualquer explicação perde peso.

"No jogo passado, em nenhuma partida jogamos com três zagueiros. Contra o Potosí, Mateo Ponte defendeu a lateral, jogamos com quatro. Hoje foi o mesmo. Hoje explicar não tem sentido. Por mais que eu explique, nós perdemos. Então sou burro. Sou burro porque perdemos. É a verdade. Quando a equipe perde, o treinador é um burro. A torcida diz que sou um burro", disse.

Durante a entrevista coletiva, Anselmi respondeu às perguntas em tom mais reflexivo e visivelmente abatido com o momento da equipe.

O clássico contra o Flamengo foi o primeiro jogo do Botafogo após a eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores, na última terça-feira, diante do Barcelona de Guayaquil. A equipe também não vence um adversário da Série A desde a estreia no Brasileirão, quando goleou o Cruzeiro por 4 a 0.