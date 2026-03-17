Ancelotti repetiu apenas quatro nomes em todas as convocações pela seleção; saiba quem

Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira, 16, a última convocação da seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 2026 e, ao longo de seu período no comando, apenas quatro atletas estiveram presentes em todas as listas.

Desde que assumiu, o técnico italiano já chamou 56 jogadores diferentes, mas manteve uma espinha dorsal clara. Entre os mais utilizados, o goleiro Bento aparece como o único da posição presente em todas as convocações. Na lateral direita, Wesley foi a alternativa mais recorrente testada por Ancelotti.

No meio-campo, Casemiro segue como liderança técnica e peça de confiança do treinador. Já no ataque, Matheus Cunha se consolidou como presença constante e aparece bem posicionado na disputa por vaga no Mundial.

Logo atrás desse quarteto, há um grupo que ficou fora de apenas uma convocação, seja por opção técnica ou questões físicas. Entre eles estão nomes como Hugo Souza, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, além de atacantes como Gabriel Martinelli e Richarlison.

Outros jogadores também tiveram presença frequente, aparecendo em três listas, como Raphinha e Vinícius Júnior, além de nomes do sistema defensivo e meio-campo que seguem em observação. Já atletas convocados em duas oportunidades ou apenas uma indicam testes pontuais feitos pela comissão técnica ao longo do ciclo.

Entre os chamados uma única vez estão nomes como Endrick, Igor Thiago e Rayan, que ainda tentam ganhar espaço na reta final antes da definição do grupo.

Para os amistosos desta Data Fifa, o Brasil terá desfalques importantes. Rodrygo está fora após lesão no joelho e não disputará a Copa do Mundo, enquanto outros jogadores como Bruno Guimarães, Estêvão e Éder Militão lidam com problemas físicos.