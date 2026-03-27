Ancelotti aprova atuação do Brasil em revés: 'Podemos competir contra os melhores do mundo'

A derrota da seleção brasileira para a França em Boston não desanimou Carlo Ancelotti. No entendimento do treinador italiano, o amistoso nos Estados Unidos mostrou que o Brasil é capaz de competir com as melhores seleções do mundo, e assim fará na Copa do Mundo.

"Jogamos contra uma equipe muito forte, que tem muita qualidade. Estou convencido de que vamos brigar pelo título da Copa do Mundo com toda nossa energia", avaliou Ancelotti. "Não tenho nenhuma dúvida. O jogo de hoje mostra muito claramente, para mim, que podemos competir com os melhores do mundo", acrescentou.

Ele gostou do desempenho dos novatos que convocou e disse que o revés para os franceses lhe deu mais certezas que dúvidas em relação à lista final para a Copa do Mundo que vai divulgar no dia 18 de maio.

"Gostei dos novatos que jogaram hoje. Léo Pereira, Igor Thiago e Danilo entraram muito bem. Gabriel Sara e Ibañez tiveram seu papel. Estou muito mais confiante. Não vai ser tão fácil para mim escolher a lista final".

Raphinha e Vini Jr. estiveram apagados no amistoso nos Estados Unidos, o que não foi um problema para o treinador. Ancelotti aprovou o desempenho dos dois, que são cobrados pelos torcedores para mostrar na seleção brasileira a mesma performance que têm com a camisa de Barcelona e Real Madrid, respectivamente.

"Raphinha jogou muito bem, teve muitas oportunidades, um movimento muito bom sem bola. Ele teve um problema muscular no final do primeiro tempo e tivemos que tirá-lo. Vini é sempre perigoso. Não marcou, mas não é sempre que um atacante marca. O trabalho dos dois foi bem-feito", analisou.

Insistentemente questionado sobre a ausência de Neymar nas convocações, Ancelotti foi novamente perguntado a respeito do craque do Santos. Mas não quis falar sobre o atleta. "Agora temos que falar dos que estão aqui, dos que jogaram, que deram tudo em campo. Estou satisfeito. Depois, vamos preparar o próximo jogo contra a Croácia".