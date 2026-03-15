Ana Sátila conquista terceiro ouro em etapa do Circuito Mundial de canoagem nos EUA

Ana e suas três medalhas de ouro. CBCa / Divulgação

Após conquistar as medalhas de ouro no caiaque (K1) e canoa (C1) na etapa da ICF Canoe Slalom World Ranking Series, em Montgomery, capital do estado do Alabama, nos Estados Unidos, a brasileira Ana Sátila garantiu sua terceira medalha dourada, neste domingo (15), ao registrar o melhor tempo no caiaque cross individual (antigo time-trial).

Na tomada de tempo que definiu o ranking inicial da prova e também distribuiu medalhas, Ana fez a melhor descida entre todas as competidoras e marcou 62seg74, garantindo a primeira colocação geral. A estadunidense Evy Leibfarth ficou em segundo lugar, enquanto a canadense Lois Betteridge terminou em terceiro.

Com o melhor tempo da fase classificatória, Ana Sátila avançou para as baterias do caiaque cross. No entanto, a brasileira acabou sendo eliminada nas quartas de final após um toque que resultou em penalização durante sua bateria.

— Não existe presente maior do que ver o processo fazendo sentido. O esporte ensina muito mais do que vencer. Ele ensina a continuar quando ninguém está vendo, a acreditar mesmo quando o caminho parece longo e a confiar que o trabalho feito todos os dias, em silêncio, uma hora fala por você — comentou Ana, que na última sexta-feira completou 30 anos.