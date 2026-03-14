Ana Sátila completa 30 anos e conquista dois ouros em evento de canoagem nos EUA

No dia em que comemorou 30 anos, a brasileira Ana Sátila conquistou as medalhas de ouro no caiaque (K1) e canoa (C1) na etapa da ICF Canoe Slalom World Ranking Series, em Montgomery, capital do estado do Alabama, nos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira (13), ela foi a segunda melhor na fase classificatória do K1 e, na final, completou em 106seg85. As estadunidenses Evy Leibfarth (111s07) e Ria Sribar (115s87) completaram o pódio.

Já no C1, ela foi a quinta colocada na etapa de classificação. Na final, Ana superou as rivais e com 114seg23 garantiu sua segunda medalha de ouro.

O pódio ainda teve Evy Leibfarth (114seg80), garantindo a segunda prata, e a italiana Marta Bertoncelli, bronze com 115seg58.

A competição reúne atletas de diversos países e, além das medalhas, também distribui pontos importantes para o ranking mundial da modalidade.