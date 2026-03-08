Almir Junior faz quinta melhor marca do ano no salto triplo e garante índice para o Mundial Indoor de Atletismo

Almir durante a prova em São Paulo. FF Studio / Federação Paulista de Atletismo/Divulgação

Uma semana após ficar com o vice-campeonato do salto triplo do Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo, Almir Júnior se recuperou em grande estilo.

O atleta da Sogipa disputou o Circuito Paulista Open, na pista do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo, e saltou 17m02cm, obtendo o índice para o Mundial, que acontecerá de 20 a 22 de março, na cidade de Kujawy Pomorze, na Polôbia.

Além da confirmação do índice, Almir Junior ainda atingiu a quinta melhor marca do ano.

— Objetivo concluído. A gente acabou deixando pra última hora, pra fazer esse índice e ficar um pouco mais tranquilo. Eu estava dentro, mas eu queria garantir, sei que estava bem e queria fazer um resultado legal. Conseguimos o índice e agora vamos para o Mundial — comentou Almir, após a prova.

Outros índices

A competição ainda registrou outros índices para o Mundial da Polônia.

Nos 60 m com barreiras, Eduardo de Deus (Praia Clube-MG) ratificou o índice com 7seg60, enquanto Thiago Resende (Associação Esportiva Taubaté-SP) obteve a marca com 7seg61, 0seg04 abaixo da marca de classificação.

Já nos 60 m rasos, Gabriel Garcia (Pinheiros-SP) fez 6seg53 e fez abaixo dos 6seg59 exigidos.