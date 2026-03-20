Almir Junior é sexto no salto triplo do Mundial Indoor de Atletismo

Almir ficou longe de seu melhor resultado no ano. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Em sua quarta participação em um Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, Almir Júnior terminou na sexta posição na final do salto triplo.

Vice-campeão mundial em 2018, o atleta da Sogipa saltou 16m92cm, na quarta de suas seis tentativas.

O resultado ficou longe dos 17m02cm, registrado pelo atleta de 32 anos, no dia 8 de março, durante o Circuito Paulista Open.

Campeão sul-americano indoor, Elton Petronilho (Pinheiros-SP) ficou na 10ª colocação com 16m61cm.

A medalha de ouro foi ganha pelo cubano naturalizado italiano Andy Díaz, que fez 17m47cm, a melhor marca da temporada, e garantiu o bicampeonato, repetindo o título de 2025 em Nanjing, na China.