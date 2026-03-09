Alisson desfalca Liverpool na Champions por desconforto muscular e seleção fica em alerta

O técnico Carlo Ancelotti pode ganhar mais uma dor de cabeça na seleção brasileira. Sem Rodrygo por longo período e com o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, afastado por lesão muscular, desta vez é titular Alisson quem sofre com os problemas clínicos. O goleiro foi não relacionado para jogo do Liverpool na casa do Galatasaray pelas oitavas da Champions League.

Assim que saíram os 21 relacionados por Arne Slot, para jogo desta terça-feira, a ausência do goleiro chamou a atenção. Inicialmente, a imprensa inglesa relatou que o brasileiro seria apenas poupado por causa de desgaste muscular. Mas o treinador admitiu, em coletiva, que há um problema muscular leve.

Na última atividade antes da viagem para Istambul, o goleiro acusou um desconforto muscular que o impediu de trabalhar até o fim. Por precaução, antes de exames mais detalhados, o Liverpool já o tirou da partida. O georgiano Mamardashvili deve ser o titular na Turquia.

"Ali (como se dirige ao goleiro), é claro, estava na sessão (de treinamento) como muitas pessoas puderam ver. Mas, infelizmente, ele sentiu algo no final da sessão", lamentou o técnico Arne Slot. "Avaliamos a situação e decidimos, com ele, que não estaria bom o suficiente jogar amanhã (terça-feira). Então não adiantava viajar."

Carlo Ancelotti anuncia os convocados para os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, na segunda-feira, e possivelmente o nome do goleiro estará na lista. Isso pelo fato de o Liverpool deixar no ar a possibilidade de retorno do camisa 1 já no fim de semana.