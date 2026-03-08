Aline Rocha conquista melhor resultado do Brasil no biatlo paralímpico

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Aline obteve grande resultado. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

O Brasil iniciou neste sábado (7) sua participação nos Jogos Paralímpicos de Inverno, com quatro atletas nas provas de biatlo sprint, da classe sitting (atletas que competem sentados), disputadas no Tesero Cross-Country Stadium, em Val di Fiemme, nas Dolomitas italianas.

A prova de sprint do biatlo deste sábado contou com 7,5km de esqui e duas rodadas de cinco tiros ao longo do percurso.

Feminino

A paranaense Aline Rocha terminou na sétima colocação na disputa feminina e obteve o melhor desempenho do Brasil na história do biatlo em Jogos Paralímpicos. Ela concluiua prova em 23min50seg6, com dois erros no tiro.

— Estou muito feliz com a primeira participação. Conseguir um top-10 é espetacular. É só minha quarta competição de biatlo em toda minha carreira, tenho pouca experiência nos tiros. Tive alguns erros na primeira volta, mas na segunda volta eu já me saí bem melhor — comentou Aline.

Nesta mesma prova, a paulista Elena Sena, com o tempo de 27min43seg2 , terminou em 14º lugar.

Elena terminou em 14º. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

A campeã foi Oksana Masters, dos Estados Unidos, um dos maiores nomes do esporte paralímpico de neve do mundo, que ficou 2min29seg à frente da brasileira.

Outra estadunidense, Kendall Gretsch, ficou com a prata, concluindo a prova 16 segundos após Oksana. O bronze ficou com a alemã Anja Wicker.

Masculino

Guilherme Rocha (E) e Robelson Lula (D) nas disputas do biatlo. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

Entre os homens, o paulista Guilherme Rocha foi 16º colocado, com 22min48seg9.

— Estou feliz por ter acertado todos os tiros. Tenho treinado bastante o tiro e estava confiante nessa parte. No esqui, eu sabia que poderia deixar um pouco a desejar por causa da neve — comentou o 11º colocado nesta prova no Mundial da modalidade, na Polônia, no ano passado.

Já o paraibano Robelson Lula finalizou a prova em 24min27seg0 e terminou com o 21º lugar.

A medalha de ouro foi conquistada pelo ucraniano Taras Rad, com o tempo de 19min55egs5.

O atual campeão paralímpico, o chinês Zixu Liu, terminou com o bronze e uma diferença de 17seg6 para Rad. A prata também foi para a China, com Mengtao Liu (terceiro em Pequim 2022), com uma diferença de 9seg3 em relação ao campeão.

Próximas provas

No domingo (8), será a vez da prova do biatlo individual da classe sitting, na distância de 12,5km. O Brasil será representado por Elena Sena, no feminino, e Guilherme Rocha e Robelson Lula, no masculino.

As provas começam às 6h (de Brasília) com transmissão do Sportv3.







