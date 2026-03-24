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Algoz de Alcaraz, Sebastian Korda cai nas oitavas do Masters 1000 de Miami

Martín Landaluce, 151º do ranking, já eliminou dois jogadores do Top 20 e está ganhando 46 posições com a campanha 

AFP

Zero Hora

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