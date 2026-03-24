Algoz de Alcaraz, Sebastian Korda cai nas oitavas do Masters 1000 de Miami

Landaluce é a grande surpresa do torneio. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O tenista estadunidense Sebastian Korda, que eliminou o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, caiu nas oitavas de final do torneio ao ser derrotado pelo jovem espanhol Martín Landaluce nesta terça-feira (24).

Landaluce, que veio do qualifying, surpreendeu e fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (8/6) e 6/4, em uma hora e 27 minutos.

O espanhol de 20 anos, atualmente na 151ª posição no ranking da ATP, já havia surpreendido ao vencer dois jogadores do Top 20 em Miami, o italiano Luciano Darderi (18º), na terceira rodada, e o russo Karen Khachanov (15º) na segunda.

Com a campanha de momento, ele está ganhando 46 posições no ranking e chegando à melhor posição de sua carreira. Se avançar mais uma rodada, Landaluce deverá entrar no top 70.

Korda, número 36 do mundo, teve dificuldades na partida depois de sentir dores na coxa, que o levaram a receber atendimento médico duas vezes.

Landaluce terá como próximo adversário o tcheco Jiri Lehecka (22º), que horas depois derrotou o americano Taylor Fritz (7º) com parciais de 6/4, 6/7 (7/4) e 6/4.