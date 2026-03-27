Alemanha bate Suíça em jogo de golaços; Holanda, sem Memphis, vira sobre Noruega

Alemanha e Suíça fizeram uma exibição com golaços na vitória alemã por 4 a 3 no Estádio St. Jakob-Park, na Basileia, na Suíça. O amistoso teve Florian Wirtz como destaque, com duas assistências e dois dos gols.

Os visitantes começaram, como era esperado, com mais volume de jogo. Surpreendeu quando o suíço Dan Ndoye abriu o placar, aos 16 minutos.

O ponta recebeu a bola nas costas da defesa alemã, com espaço no lado esquerdo, invadiu a área e bateu cruzado, acertando entre a trave e o goleiro Baumann.

Foi uma exceção, com o goleiro Yann Sommer sendo exigido na sequência. Ele não conseguiu segurar quando, aos 26 minutos, o zagueiro Tah completou, de cabeça e sem marcação, o escanteio cobrado por Wirtz para empatar.

Mesmo diante de mais pressão alemã, a Suíça fez valer a eficácia. Na segunda finalização no jogo, a equipe voltou a tomar a frente do placar. O gol saiu de jogada de Widmer, que cruzou para Embolo escapar da marcação de Tah e cabecear.

Logo na sequência, Rieder ainda acertou o travessão alemão. A Suíça não fez e levou. Gnabry voltou a empatar. Wirtz deu belo passe em profundidade, o atacante superou Akanji e encobriu Sommer com uma cavadinha.

Já na segunda etapa, depois de duas assistências, Wirtz guardou o seu. Após escanteio curto, o camisa 17 bateu do bico da área no ângulo de Sommer, fazendo o terceiro gol alemão.

O jogo amornou, mas os suíços voltaram a apresentar a eficácia ofensiva. Foi Joël Monteiro quem empatou, aos 33, em mais um golaço. O atacante recebeu livre na frente da área, ajeitou o corpo e bateu forte, tirando de Baumann. Foi apenas a sexta finalização suíça, contra 19 alemãs.

A pressão da Alemanha se manteve. Aos 39 minutos, Wirtz fez o segundo gol dele e quarto alemão após troca de passes dentro da área suíça.

A Alemanha é cabeça de chave do Grupo E, com Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Já a Suíça integra o Grupo B, junto de Canadá e Catar. A chave ainda aguarda quem vencer entre Itália e Bósnia e Herzegovina.

Na segunda-feira, os alemães encaram Gana, em novo amistoso. Os suíços jogam contra a Noruega na terça-feira.

SEM MEMPHIS, HOLANDA VIRA SOBRE NORUEGA SEM HAALAND

A Holanda superou a Noruega de virada por 2 a 1, em duelo sem dois dos principais jogadores dos dois times. Erling Haaland, convocado para a Data Fifa, foi preservado. Os holandeses perderam o corintiano Memphis Depay.

O time da casa seguiu, em Amsterdã, um roteiro parecido com o da Alemanha. Eles começaram com mais pressão. Um golaço reverteu a cena. Aos 23 minutos, Schjelderup driblou Dumfries e bateu colocado. A bola bateu na trave e abriu o placar para os noruegueses.

A Holanda buscou o empate na insistência. Após seguidos lances no ataque, Virgil van Dijk igualou, de cabeça, completando escanteio cobrado por Koopmeiners.

O empate durou até o intervalo, mas se desfez logo no começo da segunda etapa. Sorloth errou o domínio no meio de campo, sofrendo o bote de Gakpo. O atacante abriu para Dumfries, que achou Reijnders, sozinho, na área, para bater e virar.

A Holanda joga contra o Equador na terça-feira. A Laranja Mecânica está no Grupo F da Copa, com Japão e Tunísia. A chave aguarda o vencedor de Suécia e Polônia.

Já a Noruega, que volta ao Mundial após 28 anos, integra o Grupo I, junto de França, Senegal e o vencedor entre Bolívia e Iraque.

EM ESTREIA DE MAURÍCIO, PARAGUAI SUPERA A GRÉCIA

Em Atenas, o Paraguai venceu a Grécia por 1 a 0 em uma partida sem grandes emoções. O destaque foi o palmeirense Maurício, que estreou pela seleção paraguaia.

Ele iniciou o amistoso no banco. O meia entrou, aos 16 minutos do segundo tempo, no lugar de Diego Gómez, que havia sido o autor do gol paraguaio.

A partida ainda contou com outros atletas do futebol brasileiro. Gustavo Gómez, do Palmeiras, Damian Bobadilla, do São Paulo, e Junior Alonso, do Atlético-MG, foram titulares. O também palmeirense Ramon Sosa entrou no segundo tempo. O gremista Fabián Balbuena ficou no banco.

INGLATERRA EMPATA COM URUGUAI, QUE PERDE PIQUEREZ

No empate por 1 a 1 entre Inglaterra e Uruguai, o principal destaque foi a saída de Piquerez, aos 16 minutos de jogo. O lateral palmeirense deixou o campo chorando e de maca após dividida.

Ele cortou um cruzamento de Madueke. O atacante caiu sobre a perna direita do uruguaio, que virou o tornozelo. Piquerez imediatamente caiu com dores e não conseguiu mais levantar.

Com a bola rolando, pouco aconteceu. Aos 34 minutos do segundo tempo, Cole Palmer cobrou escanteio fechado, e Barnes desviou. O veterano Muslera salvou, mas a bola sobrou para Ben White empurrar para o gol.

Entretanto, já no acréscimo, o mesmo Ben White derrubou Viñas na área. O árbitro foi ao VAR e assinalou pênalti. Valverde bateu forte e empatou.

O Uruguai joga contra a Argélia na terça-feira, em novo amistoso. A Inglaterra tem pela frente o Japão, no mesmo dia.