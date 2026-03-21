Alcaraz lembra massacre de Nadal no início da carreira para elogiar João Fonseca: "Ele tem tudo"

Alcaraz destacou características de Fonseca. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Quando iniciava sua caminhada no tênis, em 2021, Carlos Alcaraz teve a oportunidade de jogar com Rafael Nadal no Masters 1000 de Madri, na Espanha, e foi massacrado. Perdeu por 6/1 e 6/2. Foi no dia que completava 18 anos.

Mesmo perdendo, aquele dia lhe trouxe boas lições. Em uma semana, João Fonseca, de 19, encarou Jannik Sinner e agora o espanhol, os dois melhores do ranking. O primeiro em Indian Wells, e o segundo, em Miami. Contra ambos, o brasileiro saiu derrotado.

Na visão de Alcaraz, João está um passo à frente em relação a seu começo de carreira e tem tudo para brilhar.

— Me lembro da primeira vez que joguei contra o Rafa Nadal em Madri. Lembro como aquela partida foi boa para mim... Mesmo tendo sido massacrado. Diria que para ele (João Fonseca), jogar de igual para igual com a gente (Alcaraz e Sinner) vai dar um ótimo feedback da equipe dele. E eles vão saber o que ele precisa melhorar no futuro — afirmou Alcaraz.

O espanhol, que venceu o brasileiro com um duplo 6/4, fez questão de elogiar os golpes de Fonseca.

— João tem tudo, ótimos golpes e coisas para melhorar. Mas tenho certeza de que ele vai conseguir (crescer). Jogar contra o número 1 e o número 2 do mundo em torneios consecutivos vai ser muito útil para ele— elogiou.

Agora, João Fonseca se prepara para a gira de saibro, na qual disputará seu primeiro Masters 1000 no piso, em Monte Carlo, quando pode se encontrar mais uma vez com Alcaraz, a depender do sorteio e da campanha.

De certo é que o brasileiro voltará a encarar o espanhol em um jogo exibição no fim do ano, no Allianz Parque, casa do Palmeiras.