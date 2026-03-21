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Alcaraz lembra massacre de Nadal no início da carreira para elogiar João Fonseca: "Ele tem tudo"

Brasileiro foi derrotado pelo espanhol em Miami; recentemente, também enfrentou Jannik Sinner, em Indian Wells

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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