Alcaraz e Djokovic estreiam com vitória em Indian Wells

O espanhol Carlos Alcaraz começou com vitória no Masters 1000 de Indian Wells. No sábado (7) à noite, o número 1 do mundo venceu o búlgaro Grigor Dimitrov por fáceis 6/2 e 6/3, em apenas 67 minutos e já está na terceira rodada.
Campeão em 2023 e 2024, Alcaraz conquistou sua 13ª vitória consecutiva na temporada 2026.
— Estou satisfeito com o que fiz hoje (sábado). Houve mudança tanto de bola e como de piso, que deixaram as coisas mais velozes, mas sempre me sinto muito relaxado aqui — comentou o líder do ranking.
O próximo adversário do espanhol será o francês Arthur Rinderknech, que não precisou entrar em quadra, após o argentino Juan Manuel Cerúndolo sentir contusão na perna e desistir da partida.
Djokovic sofre, mas passa por polonês
Dono de cinco títulos em seis finais disputadas em Indian Wells, o sérvio Novak Djokovic sofreu para eliminar o polonês Kamil Majchrzak por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2, em duas horas e 13 minutos.
Em função do calor, Djokovic chegou a vomitar no começo do terceiro set, mas se recuperou a tempo para ganhar o jogo e avançar para a terceira rodada.
Na próxima fase, o sérvio vai encarar o estadunidense Aleksandar Kovacevic, que despachou o francês Corentin Moutet, 31º cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.
Confira outros resultados da 2ª rodada:
- Rinky Hijikata (AUS) 2 x 1 Luciano Darderi (ITA) — 4/6, 6/2 e 6/4
- Alex de Minaur (AUS) 2 x 1 Sebastian Korda (EUA) — 4/6, 6/4 e 6/4
- Gabriel Diallo (CAN) 2 x 1 Andrey Rublev (RUS) — 6/7 (4/7), 7/6 (7/1) e 6/3
- Valentin Vacherot (MCO) 2 x 0 Nuno Borges (POR) — 7/5 e 7/5
- Francisco Cerúndolo (ARG) 2 x 1 Benjamin Bonzi (FRA) — 6/4, 5/7 e 7/6 (7/5)
- Casper Ruud (NOR) 2 x 0 Alexander Shevchenko (CAZ) — 6/1 e 7/6 (7/4)
- Jack Draper (GBR) 2 x 1 Roberto Bautista Agut (ESP) — 3/6, 6/3 e 6/2
- Cameron Norrie (GBR) 2 x 0 Mackenzie McDonald (EUA) —6/2 e 6/3