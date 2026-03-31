Agüero rompe o tendão de Aquiles em jogo do Campeonato Sênior na Argentina

Aposentado dos gramados desde 2021, o ex-atacante Kun Agüero teve de deixar o campo carregado pelos companheiros durante partida do Independiente contra o River Plate pelo Campeonato Sênior em Buenos Aires. Levado imediatamente para clínica, ele teve constatada o rompimento do tendão de Aquiles.

Após o diagnóstico, o ex-jogador fez uma postagem nas redes sociais comentando sobre a contusão. "Fiz uma ressonância magnética que confirmou que rompi o tendão. Amanhã começarei a fazer os exames e terei de fazer a cirurgia", afirmou o atleta em breve vídeo no Instagram.

O Independiente, time que Agüero defende na competição de veteranos, também fez um pronunciamento sobre o episódio corrido na noite desta segunda-feira.

No texto da postagem, o clube informou que o ex-atleta "elogiou a atitude dos demais jogadores (que se solidarizaram e o ajudaram a deixar o gramado) e desejou uma pronta recuperação.

Independiente e River Plate disputaram o clássico no complexo de Wilde. Na partida, o time de Agüero levou a melhor e venceu o seu rival pelo placar de 2 a 0, gols de De Vicenti e Bordagaray.