Adversário do Brasil na Copa, Marrocos vence Paraguai em amistoso

Neil El Aynaoui fez o segundo gol marroquino. FRANCOIS LO PRESTI / AFP

O Marrocos, que será adversário do Brasil na Copa de 2026, venceu o Paraguai por 2 a 1 nesta terça-feira (31) em amistoso preparatório, apenas duas semanas após ter sido declarado campeão africano na sequência de uma decisão altamente controversa.

A agitação em torno dessa polêmica não afetou os jogadores sob o comando do novo técnico Mohamed Ouahbi, que foram impulsionados pelo fervor contagiante de seus torcedores, presentes em grande número no estádio Bollaert, do Lens, na França.

Após um primeiro tempo apático, os 'Leões do Atlas' fizeram a diferença logo no início da segunda etapa, com gols de Bilal El Khannouss , aos três, e Neil El Aynaoui, aos oito minutos, ambos desviando para o fundo da rede cruzamentos precisos de seu capitão, Achraf Hakimi.

Ao marcar o segundo gol, El Aynaoui protagonizou um retorno memorável ao Félix Bollaert, o mesmo estádio onde havia atuado na temporada passada, vestindo as cores do Lens.

Os marroquinos vacilaram no final da partida, sofrendo um primeiro gol que acabou sendo anulado por impedimento, seguido imediatamente por um segundo, desta vez válido, marcado por Gustavo Caballero, ex-Santos, aos 43 minutos,

Quatro dias após o empate em 1 a 1 contra o Equador em Madri, o Marrocos concluiu com uma vitória sua série de amistosos.

O Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com Brasil, Haiti e Escócia.