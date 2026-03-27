Adversário do Brasil na Copa, Marrocos empata com Equador (1-1) em amistoso

O Marrocos, que será adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, empatou com o Equador em 1 a 1 nesta sexta-feira (27), em amistoso disputado em Madri.
Este foi o primeiro duelo entre os dois países, e os equatorianos saíram na frente marcando com John Yeboah (47') no início do segundo tempo, mas os marroquinos chegaram ao empate na reta final com Neil El Aynaoui (88').
Antes, os 'Leões do Atlas' desperdiçaram um pênalti cometido pelo atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, sobre Neil El Aynaoui, que cobrou para a defesa do goleiro Hernán Dalíndez (61').
Na próxima terça-feira, o Marrocos fará mais um amistoso contra o Paraguai, enquanto o Equador medirá forças com a Holanda.
A seleção sul-americana "partiu para tomar a iniciativa, executar boas ideias, ter mobilidade, atacar os espaços e aproveitar a velocidade dos pontas... e fizemos isso bem", disse o zagueiro Willian Pacho após a partida.
O Equador está no Grupo E da Copa do Mundo, juntamente com Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim, enquanto o Marrocos está no Grupo C, com Brasil, Haiti e Escócia.
- Escalações:
Equador: Hernán Galíndez - Piero Hincapié (Pervis Estupiñán, 73'), Willian Pacho, Joel Ordóñez, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite (Jordy Alcívar, 90'+2), Alan Minda (Angelo Preciado, 73'), John Yeboah (Kendry Páez, 78'), Gonzalo Plata (Jeremy Arévalo, 90'+2) e Enner Valencia (Kevin Rodríguez, 78'). Técnico: Sebastián Beccacece.
Marrocos: Yassine Bounou - Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop, Hakimi, Neil El Aynaoui, Abde Ezzalzouli, Mohamed Rabie Hrimat, Azzedine Ounahi (Bilal El Khannouss, 72'), Brahim Diaz, Ismael Saibari, I. Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi
Árbitro: Juan Martínez (Espanha).
* AFP