Adebayo supera marca de Kobe Bryant e se torna o segundo maior pontuador em uma partida da NBA

Adebayo entrou para a história da NBA. Foto por MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Marcar 83 pontos em uma partida de basquete não é para qualquer um, ainda mais na NBA — principal liga do mundo. Bam Adebayo fez isso nesta terça-feira (10) na vitória do Miami Heat por 150 a 126 sobre o Washington Wizards.

O pivô se tornou o segundo maior pontuador em uma partida, ficando atrás apenas dos 100 pontos de Wilt Chamberlein, em 1962. Adebayo ultrapassou os 81 pontos de Kobe Bryant, em 2006.

A história começou a ser escrita ainda no primeiro quarto, quando o pivô marcou 31 pontos em 12 minutos. O bom desempenho seguiu ao longo da partida, e ele terminou com 83 pontos em 42 minutos disputados.

Mesmo com a partida resolvida a favor do Heat, o técnico Eric Spoelstra fez questão de manter Adebayo em quadra, acreditando que ele iria ultrapassar os 80 pontos.

Foram 20 bolas convertidas em 43 tentativas, sendo 7/22 no perímetro, além de 36/43 lances livres — a maior quantidade convertida na história da NBA.

Além de entrar para a história, Adebayo também ajudou o Heat a conquistar a sexta vitória consecutiva. A franquia de Miami está dentro da zona de classificação direta para os playoffs.

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