"A free agency mostra por que o Chiefs é um time vencedor": podcast analisa o mercado da NFL

Kenneth Walker venceu o Super Bowl com o Seattle Seahawks. Edwin Hooper / Seattle Seahawks

O Kansas City Chiefs voltou a demonstrar sua força nos bastidores ao anunciar a contratação do running back Kenneth Walker, MVP do último Super Bowl.

A chegada de um dos principais nomes da liga mostra que o Chiefs não se acomodou após ficar de fora dos playoffs na última temporada pela primeira vez desde 2014. O time aposta em peças decisivas para retomar o alto nível competitivo e sustentar o status de equipe vencedora na NFL

Walker, destaque pela explosão e consistência no jogo terrestre, chega para elevar o ataque dos Chiefs em uma posição em que demostravam fraqueza.

Além de Walker, a free agency de 2026 da NFL movimentou o mercado com contratos milionários e mudanças que prometem impactar diretamente a próxima temporada.

Franquias como New England Patriots e Seattle Seahawks apostaram em reforços pontuais para manter o nível competitivo após campanhas de destaque, enquanto equipes em reconstrução abriram espaço na folha salarial para atrair jovens talentos e veteranos experientes.

O período evidenciou, mais uma vez, o equilíbrio financeiro e esportivo da NFL, em que decisões fora de campo podem redefinir o cenário nos gramados.

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