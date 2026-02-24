Inter caiu em casa para o Bodo/Glimt, da Noruega. Piero Cruciatti / AFP

A eliminação em casa da Inter de Milão para o Bodo/Glimt, da Noruega, foi a grande notícia da Champions League no dia. Os italianos não conseguiram reverter os 3 a 1 da ida e de quebra ainda perderam por 2 a 1.

Ainda nesta terça-feira (24), o Atlético de Madrid fez o dever de casa, goleou o Club Brugge, da Bélgica, por 4 a 1, no Estádio Metropolitano, na capital espanhola, e se classificou às oitavas.

Em Newcastle, na Inglaterra, os donos da casa voltaram a vencer o Qarabag, do Azerbaijão, desta vez de forma mais modesta, por 3 a 2. Na ida, deu ingleses por 6 a 1.

Já na Alemanha, o Bayer Leverkusen administrou a partida contra o Olympiacos e ficou no 0 a 0. Na ida, os alemães venceram os gregos por 2 a 0.

Abaixo, veja como foram os jogos.

Passeio em Madri

A primeira partida do dia desta quarta definiu o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Champions. Os gols do time treinado por Diego Simeone foram marcados pelo centroavante norueguês Alexander Sørloth, três vezes, e o volante brasileiro naturalizado estadunidense Johnny Cardoso, ex-Inter. Joel Ordóñez descontou para os belgas.

Como o jogo de ida dos playoffs que antecedem as oitavas de final terminou empatado em 3 a 3, o Atlético de Madrid se classificou com um placar agregado de 7 a 4.

Agora, os Colchoneros enfrentarão Tottenham ou Liverpool.

Inter cai em casa

Em casa, com direito a homenagens a Ronaldo Fenômeno e Christian Vieri antes da bola rolar, a Inter de Milão voltou a decepcionar o seu torcedor e perder para o Bodo/Glimt, da Noruega.

Após levar por 3 a 1 em solo nórdico, o time de Milão saiu atrás do marcador nesta terça-feira (24) com gols de Hauge e Evjen. Bastoni descontou para os donos da casa, que viram os seus torcedores deixarem o Giuseppe Meazza antes dos 35 minutos da segunda etapa.

Após a façanha na Itália, o time de Bodo irá encarar Manchester City ou Sporting nas oitavas.

Hauge, do Bodo, abriu o marcador em Milão. PIERO CRUCIATTI / AFP

Newcastle não toma conhecimento e Leverkuen administra

Na Inglaterra, o Newcastle novamente não tomou conhecimento do inexpressivo Qarabag, do Azerbaijão. Os gols da partida, terminada em 3 a 2 para os ingleses, foram marcados por Tonali, Joelinton e Botman para os donos da casa e Durán e Cafarguliyev, para os visitantes.

Na ida, o Newcastle venceu a equipe azerbaijana por um sonoro 6 a 1. O próximo adversário do time inglês será Chelsea ou Barcelona.

Já na Alemanha, tudo igual, tanto no placar quanto em campo. O Bayer Leverkusen, após vencer o Olympiacos por 2 a 0 na Grécia, administrou a partida do início ao fim, que terminou empatada em 0 a 0. Os alemães encaram, nas oitavas da Champions, Bayern de Munique ou Arsenal.