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Zebra na Champions League: Inter de Milão é eliminada nos playoffs; veja como foram os jogos desta terça

Espanhóis, ingleses e alemães garantiram vagas nas oitavas da competição, enquanto italianos deram adeus 

João Rosa

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