Yuri Alberto diz após título do Corinthians: 'Estava com virose, fazendo número 2 pra caramba'

Autor do gol que selou o título da Supercopa Rei para o Corinthians, Yuri Alberto viveu uma noite de superação em Brasília. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, o atacante revelou que entrou em campo enfrentando um quadro de virose e atuou no limite físico durante a decisão no Mané Garrincha.

"Joguei com virose. Sexta e sábado eu estava vomitando, fazendo o número dois para caramba. Não sei como consegui jogar", contou o camisa 9, visivelmente emocionado após a partida. Segundo ele, desde os primeiros minutos o desgaste era evidente. "Desde o começo do jogo eu estava exausto, estava morto", completou.

Mesmo debilitado, Yuri permaneceu em campo até o fim e foi recompensado nos acréscimos, quando marcou o segundo gol da final. O atacante fez questão de agradecer à comissão técnica pela confiança. "Não sei como o professor conseguiu me deixar até o fim. Deus me honra sempre. É incrível", afirmou, atribuindo o momento à fé e à perseverança.

Neste domingo, o atacante voltou a decidir uma final com a camisa alvinegra e conquistou mais um título pelo clube. "Poder marcar em uma final novamente, poder ser tricampeão com a camisa do Corinthians isso ninguém vai tirar de mim", destacou, lembrando as conquistas recentes.