Williams anuncia a volta de Damon Hill, 30 anos após o título da F-1, como embaixador

Primeiro filho de um campeão mundial a também ganhar um título na Fórmula 1, Damon Hill está de volta à Williams 30 anos após se sagrar campeão em emocionante vitória no GP do Japão. Ele foi anunciado nesta segunda-feira como embaixador oficial da escuderia.

"Um verdadeiro ícone da nossa história, retorna para casa. Temos o orgulho de anunciar que o campeão mundial de Fórmula 1 de 1996 e vencedor de 22 Grandes Prêmios, Damon Hill, está retornando à equipe como embaixador oficial. Bem-vindo de volta, Damon", anunciou a equipe.

"Uma das figuras mais reconhecidas do automobilismo britânico, Damon desempenhou um papel fundamental em um período de enorme sucesso na história da Williams. Após dois anos como piloto de testes e reserva da equipe, Damon foi promovido a piloto titular em 1993 e conquistou sua primeira vitória em um Grande Prêmio na Hungria naquele mesmo ano", seguiu os elogios a Williams.

Filho do ex-campeão do mundo Grahan Hill, Damon está com 65 anos e dividirá a função de embaixador com Jaques Villeneuve, campeão de 1997, e seu ex-companheiro de pistas, além de Jamie Chadwick, tricampeã da W Series. O trio será responsável por representar a escudeira em eventos de marketing ou mesmo fazer presença ilustre em GPs, divulgando e engrandecendo sua marca.

"A Williams é um lugar verdadeiramente especial para mim, onde alguns dos momentos mais marcantes da minha carreira aconteceram. Sinto-me incrivelmente sortudo por ter feito parte deste esporte e por ter conquistado o que conquistei, e retornar como embaixador é um verdadeiro privilégio. É uma oportunidade de celebrar a história da equipe e ajudar a apoiar seu legado e futuro", comemorou o acerto.

O chefe de equipe da Williams, James Vowles, mostrou-se empolgado com o acordo. "É uma honra dar as boas-vindas a Damon de volta à Atlassian Williams F1 Team como embaixador. Poucas pessoas representam esta equipe como ele", afirmou. "Damon desempenhou um papel fundamental em uma das eras de maior sucesso da nossa história, tornando-se campeão mundial com a Williams e deixando um legado que continua a inspirar a equipe até hoje", frisou.