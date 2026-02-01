Vôlei Guarulhos vence Vôlei Renata e se consolida no G-8 da Superliga masculina 

Vinícius Miranda (E) e Pedro Henrique comemoram ponto de Guarulhos. Vôlei Guarulhos / Divulgação

Em jogo isolado da Superliga masculina, o Vôlei Guarulhos surpreendeu o Vôlei Renata e venceu por 3 sets a 1, parciais de 21/25, 26/24, 25/20 e 25/22.

Com o resultado, o time de Guarulhos subiu da oitava para a sétima posição, agora com 20 pontos, após sete vitórias e oito derrotas.

Semifinalista da Copa Brasil, o Vôlei Renata permanece em segundo lugar com 33 pontos, cinco atrás do líder Sada Cruzeiro, mas ameaçado pelo Praia Clube, terceiro com 32. A equipe de Campinas tem 11 vitórias e quatro derrotas.

Eleito o melhor em quadra e ganhador do Troféu Viva Vôlei, o ponta Vinícius Miranda, com 15 acertos, foi o principal pontuador de Guarulhos, que teve uma atuação coletiva de destaque, com o ponta Gabriel Machado marcando outros 12 pontos, assim como o oposto Bryan.

Além deles, a equipe comandada pelo técnico Nery Tambeiro ainda teve 11 pontos, de cada um de seus centrais, Pedro Henrique e Álvaro.