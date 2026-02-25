Vini Jr. marca pelo Real, e PSG, Galatasaray e Atalanta avançam; veja como foram os jogos desta quarta na Champions

Atalanta, Real Madrid, PSG e Galatasaray estão devidamente classificados na Champions League. No complemento dos playoffs da competição, realizado nesta quarta-feira (25), alguns gigantes como Juventus, Benfica e Borussia Dortmund ficaram pelo meio do caminho e deram adeus ao sonho da Orelhuda.
A noite na Europa foi marcada pela grande vitória da equipe de Bérgamo, por Vini Jr., que voltou a marcar contra os portugueses uma semana após denunciar um caso de racismo, pelo sufoco no duelo entre franceses e pela derrota positiva turca.
Confira a seguir como foram as quatro partidas.
Goleada em Bergamo
Em Bergamo, na Itália, os donos da casa venceram o Borussia por 4 a 1. Na ida, na Alemanha, o Atalanta tinha perdido por 2 a 0. Os gols da partida que abriu a quarta de Champions foram marcados por Samardzic, Pasalic, Zappacosta e Scamacca para os italianos. Adeyemi descontou para os alemães.
Agora, a Atalanta enfrentará Arsenal ou Bayern de Munique nas oitavas.
Vini Jr. novamente
Em casa, uma semana após o caso de racismo envolvendo Vini Jr., o brasileiro voltou a marcar e viu o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, se classificar para a próxima fase ao vencer os portugueses por 2 a 1. Na ida, o camisa 7 também tinha marcado, na vitória Merengue por 1 a 0.
Os outros gols da partida desta quarta foram assinalados por Tchouaméni e Rafa Silva. O Real encarará agora Manchester City ou Sporting.
PSG passa sufoco, mas vence Monaco
Na França, o atual campeão Paris Saint-Germain apenas empatou em 2 a 2 com o Monaco, mas garantiu vaga. Os gols da partida foram marcados por Kvaratskhelia e Marquinhos, para a equipe parisiense, e Teze e Akliouche, para a equipe monegasca.
O PSG, que na ida venceu os compatriotas por 3 a 2, encara agora Barcelona ou Chelsea.
Galatasaray surpreende e avança fora de casa
Na Itália, mesmo após abrir 3 a 0 no tempo normal, a Juventus caiu diante do seu torcedor. Isso porque na prorrogação, os gols de Osimhen e Yilmaz garantiram a classificação do Galatasaray para as oitavas. Já os gols da equipe de Turim foram anotados por Locatelli, Gatti e McKennie. Na ida, os turcos tinham vencido por 5 a 2.
O time de Istambul espera agora o confronto contra Liverpool ou Tottenham.
