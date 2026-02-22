Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (22), às 18h, pelas semifinais do Campeonato Carioca. O jogo ocorre no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Escalações para Vasco x Fluminense
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano); Cauan Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê), Johan Rojas; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Ignácio, Renê; Bernal, Martinelli, Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
Arbitragem para Vasco x Fluminense
Jodis Nascimento de Souza auxiliado por Rodrigo Figueiredo Corrêa e Carlos Henrique Alves. VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.
Onde assistir a Vasco x Fluminense
A partida será transmitida ao vivo por TV Globo, Premiere e SporTV.
