Vasco demite Fernando Diniz após derrota para o Fluminense 

Diniz estava no Vasco desde março de 2025. Matheus Lima / Vasco

O técnico Fernando Diniz foi demitido do Vasco após derrota por 1 a 0 para o Fluminense. O jogo deste domingo (22), no Estádio Nilton Santos, era válido pela semifinal do Campeonato Carioca.

A decisão foi informada por Pedrinho, presidente do clube, depois da partida. Diniz não participou da coletiva pós-jogo.

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— Venho informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e pela instituição — afirmou.

O dirigente destacou que Diniz assumiu o Vasco "em um momento bem difícil do clube". O técnico assumiu a equipe em março de 2025, quando o clube estava sob risco de rebaixamento no Brasileirão.

Desde então, foram 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas.

Agora, Bruno Lazaroni ocupará o cargo de forma interina.