Valentina Basso conquista a terceira medalha do Brasil no Pan-Americano Cadete e Juvenil

A paulista Valentina Basso, de Pinheiros, conquistou a terceira medalha do Brasil no Campeonato Pan-Americano Cadete e Juvenil. A competição está sendo realizada em em Bogotá, na Colômbia.
A atleta, que compete na arma florete, garantiu o bronze ao chegar até as semifinais. Antes, a equipe brasileira já havia ganho ouro e prata, no sabre masculino, com Vince Liu e Marcus Pinto.
Em sua campanha, Basso venceu os cinco confrontos da fase de pules (grupos), terminando como a quinta melhor ranqueada no geral e a melhor sul-americana. Nos 32 avos de final, Valentina enfrentou e venceu a chilena Constanza Reyes por 15 a 2. Nas oitavas, a adversária foi a peruana Gonzalez Crespo e mais uma vitória, por 15 a 3.
Nas quartas, o confronto foi mais equilibrado, diante da italiana Lamya Saifee. A brasileira, contudo, conseguiu mais um triunfo, 15 a 13, garantindo a medalha de bronze.
Sua caminhada parou na semifinal, quando foi derrotada pela estadunidense Melissa Deng por 15 a 10, terminando a competição na terceira colocação.
Demais brasileiros
As demais brasileiras no florete— Julia Grahl, Eduarda Nascimento e Giulia Santos — foram eliminadas no quadro de 32.
Na espada masculina, Henrique Augusto chegou às oitavas de final, enquanto Pedro Louzada foi eliminado no quadro de 16. Octavio Ghilardi e Rafael Hoffelder encerraram participação nas fases anteriores.
Já no sabre feminino, Julia Improta e Ana Beatriz Fraga avançaram ao quadro de 16, mas foram superadas antes das quartas de final. Gabriela Ohana caiu no quadro de 32.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲