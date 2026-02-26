Valentina Basso conquista a terceira medalha do Brasil no Pan-Americano Cadete e Juvenil

Valentina no pódio com sua medalha. Augusto Bizzi / Divulgação/FIE

A paulista Valentina Basso, de Pinheiros, conquistou a terceira medalha do Brasil no Campeonato Pan-Americano Cadete e Juvenil. A competição está sendo realizada em em Bogotá, na Colômbia.

A atleta, que compete na arma florete, garantiu o bronze ao chegar até as semifinais. Antes, a equipe brasileira já havia ganho ouro e prata, no sabre masculino, com Vince Liu e Marcus Pinto.

Em sua campanha, Basso venceu os cinco confrontos da fase de pules (grupos), terminando como a quinta melhor ranqueada no geral e a melhor sul-americana. Nos 32 avos de final, Valentina enfrentou e venceu a chilena Constanza Reyes por 15 a 2. Nas oitavas, a adversária foi a peruana Gonzalez Crespo e mais uma vitória, por 15 a 3.

Nas quartas, o confronto foi mais equilibrado, diante da italiana Lamya Saifee. A brasileira, contudo, conseguiu mais um triunfo, 15 a 13, garantindo a medalha de bronze.

Sua caminhada parou na semifinal, quando foi derrotada pela estadunidense Melissa Deng por 15 a 10, terminando a competição na terceira colocação.

Demais brasileiros

As demais brasileiras no florete— Julia Grahl, Eduarda Nascimento e Giulia Santos — foram eliminadas no quadro de 32.

Na espada masculina, Henrique Augusto chegou às oitavas de final, enquanto Pedro Louzada foi eliminado no quadro de 16. Octavio Ghilardi e Rafael Hoffelder encerraram participação nas fases anteriores.

Já no sabre feminino, Julia Improta e Ana Beatriz Fraga avançaram ao quadro de 16, mas foram superadas antes das quartas de final. Gabriela Ohana caiu no quadro de 32.