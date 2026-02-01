UFC 325: Volkanovski vence Diego Lopes, mantém cinturão dos penas e iguala recorde de José Aldo

Alexander Volkanovski segue escrevendo seu nome na história do peso pena do UFC. Na luta principal do UFC 325, disputado na noite deste sábado (31), em Sydney, na Austrália, o campeão venceu o brasileiro Diego Lopes por decisão unânime dos juízes (49-46, 49-46 e 50-45) e manteve o cinturão.

Foi a oitava vitória de Volkanovski em lutas de título no peso pena, igualando José Aldo como o maior vencedor da história da divisão. O brasileiro reinou absoluto entre 2009, ainda no WEC, e 2014, e também conseguiu recuperar o cinturão depois de perdê-lo. Aos 37 anos, o australiano repete esse caminho e amplia sua trajetória entre os nomes mais importantes da categoria.

Dentro do octógono, Volkanovski controlou a maior parte do confronto. Os primeiros minutos foram de estudo, com poucas ações mais contundentes, mas o campeão passou a ditar o ritmo ao conectar os melhores golpes em pé e neutralizar as tentativas de aproximação de Lopes.

O brasileiro teve seu melhor momento no fim do segundo round, quando chegou às costas do australiano e quase encaixou um mata-leão, interrompido pelo gongo. No terceiro assalto, Volkanovski voltou a impor sua trocação e chegou a balançar Lopes, que respondeu com um soco de encontro e provocou um flashdown no campeão.

Mesmo com uma reação pontual, Diego não conseguiu assumir o controle da luta. Mais experiente, Volkanovski cadenciou o ritmo nos rounds finais e administrou a vantagem no placar. No último assalto, ainda deu espaço para o jiu-jítsu do brasileiro, mas todas as tentativas foram defendidas pelo campeão até o fim da luta.

Com o resultado, Volkanovski se mantém no topo da divisão e aguarda a definição do próximo desafiante, que deve ser Movsar Evloev ou Lerone Murphy, números 1 e 4 do ranking, respectivamente.

Confira os resultados do UFC 325:

CARD PRINCIPAL:

Alexander Volkanovski venceu Diego Lopes por decisão unânime (49-46, 49-46 e 50-45)

Benoit Saint Denis venceu Dan Hooker por nocaute técnico aos 4min45s do R2

Mauricio Ruffy venceu Rafael Fiziev por nocaute técnico aos 4min30s do R2

Tallison Teixeira venceu Tai Tuivasa por decisão unânime (triplo 29-28)

Quillan Salkilld venceu Jamie Mullarkey por finalização aos 3min02s do R1

CARD PRELIMINAR:

Billy Elekana venceu Junior Tafa por finalização aos 3min18s do R2

Cam Rowston venceu Cody Brundage por nocaute técnico aos 4min08s do R2

Jacob Malkoun venceu Torrez Finney por decisão unânime (30-27, 30-26 e 30-26)

Jonathan Micallef venceu Oban Elliott por finalização aos 3min31s do R2

Kaan Ofli venceu Yi Zha por decisão majortária (29-28, 28-28 e 29-28)

Dom Mar Fan venceu Sangwook Kim por decisão unânime (triplo 30-27)

Keiichiro Nakamura venceu Sebastian Szalay por nocaute técnico aos 3min48s do R3