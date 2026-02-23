Uefa suspende Prestianni provisoriamente após denúncia de racismo contra Vini Jr.

Vini Jr (E) denunciou Prestianni (D) durante o confronto de ida entre Benfica e Real Madrid. Patricia de Melo Moreira / AFP

O meia argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, está suspenso do jogo de volta dos playoffs da Champions League contra o Real Madrid. A decisão foi anunciada pela Uefa nesta segunda-feira (23).

A medida ocorre após a alegação de racismo contra Vinicius Junior. O jogador brasileiro afirma ter sido chamado de "macaco" pelo atleta rival durante o confronto de ida, na última quarta-feira, em Portugal.

"O Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa (CEDB) decidiu suspender provisoriamente o sr. Gianluca Prestianni do próximo jogo da competição de clubes da Uefa, para o qual ele seria elegível, por violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da Uefa (RD) relacionado com um comportamento discriminatório", destacou a entidade, em comunicado.

Relembre o caso

O incidente aconteceu no início do segundo tempo da partida de ida, entre Benfica e Real Madrid, na última quarta-feira (18). Vini Jr. marcou aos cinco minutos e levou amarelo por comemorar dançando em frente à torcida do clube português.

Jogadores de ambas as equipes começaram a discutir e o brasileiro se dirigiu até o árbitro francês François Letexier para denunciar que havia sido chamado de "macaco" por Prestianni. O meia teria feito a ofensa racista em um momento em que esconde a boca com a camisa.

O árbitro adotou o protocolo antirracismo, fazendo um sinal de "X" com as mãos, e a partida ficou paralisada por cerca de 10 minutos antes de ser reiniciada. O francês Kylian Mbappé, companheiro de Vini no Real, foi um dos mais revoltados. O brasileiro passou a ser vaiado a cada toque na bola.

No dia seguinte ao caso, a Uefa anunciou a abertura de um procedimento disciplinar para investigar os acontecimentos. O relatório oficial elaborado pelo delegado da partida, documento que registra a ativação do protocolo antirracismo, foi analisado pela entidade.

O Real Madrid se pronunciou em defesa de Vini Jr. e informou que "entregou provas" à Uefa. O Benfica, por sua vez, reforçou a posição de Prestianni, que nega ter realizado qualquer tipo de ofensa racista ao brasileiro.

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Punição

O Código Disciplinar da Uefa prevê punições severas em situações desse tipo. O artigo 14 estabelece suspensão mínima de 10 partidas — ou penalidade equivalente — para qualquer indivíduo ou entidade que atente contra a dignidade humana por razões como cor da pele, origem, religião, gênero ou orientação sexual, desde que o ato seja devidamente comprovado.

"O clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo ainda está em investigação e irá apelar desta decisão", afirmou o Benfica em nota. O clube destacou que dificilmente conseguirá reverter a suspensão antes do jogo de quarta-feira.

"O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação cotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do clube, como Eusébio", acrescentaram.

Após a vitória por 1 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa, o Real pode até empatar com o Benfica, na quarta-feira (25), em jogo no Santiago Bernabéu, que avança às oitavas da Champions.