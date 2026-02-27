Três problemas do Inter que o Grêmio pode aproveitar para vencer o Gre-Nal 450

O Gre-Nal 450 se aproxima para dar inicio à decisão do título gaúcho de 2026. Na Arena, o Grêmio tentará abrir vantagem na final na busca por voltar a ganhar o Gauchão, e Zero Hora lista três problemas do time colorado que podem ser aproveitados pelos comandados de Luís Castro.
Bola aérea
O sistema defensivo do Inter tem apresentado problemas na bola aérea. Mesmo no Gre-Nal vencido na primeira fase do Gauchão, os dois gols do Grêmio tiveram origem em jogadas pelo alto. Foi em um escanteio que o Palmeiras abriu caminho para vencer o Colorado no Beira-Rio, pela terceira rodada do Brasileirão. O jogo aéreo pode ser um caminho para o Grêmio vencer o Gre-Nal.
Má fase de Rochet
Antes sinônimo de confiança para a torcida colorada, Rochet tem cometido falhas que abalam sua condição de indiscutível no Inter. O uruguaio já falhou no primeiro Gre-Nal do ano no lanco do gol de Edenilson e cometeu um grave erro no empate com o Remo, no meio de semana. Soma-se a isso erros cometidos no Brasileirão do ano passado e na eliminação para o Flamengo na Libertadores. Rochet irá à Arena sob desconfiança da torcida do Inter.
Setor Bernabei
Ao mesmo tempo que é uma das principais armas ofensivas do Inter, Bernabei apresenta fragilidades na hora de defender. Explorar o setor esquerdo da defesa é um caminho que muitos adversários do Inter usam e pode ser repetido pelo Grêmio. Para isso, Luís Castro pode contar com o retorno de Tetê, mas tem em Enamorado outro nome importante para incomodar o lateral argentino.