Três problemas do Inter que o Grêmio pode aproveitar para vencer o Gre-Nal 450

Rochet tem cometido falhas e chega no Gre-Nal sob desconfiança. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Gre-Nal 450 se aproxima para dar inicio à decisão do título gaúcho de 2026. Na Arena, o Grêmio tentará abrir vantagem na final na busca por voltar a ganhar o Gauchão, e Zero Hora lista três problemas do time colorado que podem ser aproveitados pelos comandados de Luís Castro.

Bola aérea

O sistema defensivo do Inter tem apresentado problemas na bola aérea. Mesmo no Gre-Nal vencido na primeira fase do Gauchão, os dois gols do Grêmio tiveram origem em jogadas pelo alto. Foi em um escanteio que o Palmeiras abriu caminho para vencer o Colorado no Beira-Rio, pela terceira rodada do Brasileirão. O jogo aéreo pode ser um caminho para o Grêmio vencer o Gre-Nal.

Má fase de Rochet

Antes sinônimo de confiança para a torcida colorada, Rochet tem cometido falhas que abalam sua condição de indiscutível no Inter. O uruguaio já falhou no primeiro Gre-Nal do ano no lanco do gol de Edenilson e cometeu um grave erro no empate com o Remo, no meio de semana. Soma-se a isso erros cometidos no Brasileirão do ano passado e na eliminação para o Flamengo na Libertadores. Rochet irá à Arena sob desconfiança da torcida do Inter.

Setor Bernabei