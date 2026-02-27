Três problemas do Grêmio que o Inter pode aproveitar para vencer o Gre-Nal 450

Defesa do Grêmio falhou em derrota para o Atlético-MG Duda Fortes / Agencia RBS

O Gre-Nal 450 se aproxima para dar inicio à decisão do título gaúcho de 2026. Na Arena, o Inter tentará dar um primeiro passo na busca para bicampeonato do Gauchão, e Zero Hora lista três problemas do time gremista que podem ser aproveitado pelos comandados de Paulo Pezzolano.

Defesa jovem

Depois das falhas de Balbuena e Wagner Leonardo, Luís Castro decidiu apostar diante do Atlético-MG em uma nova dupla de zaga com Gustavo Martins e Viery. Os dois garotos, embora tenham dado vitalidade ao sistema defensivo, falharam no gol do Galo na partida desta quarta-feira. A falta de experiência da dupla pode ser explorada em um clássico decisivo.

Lado direito da defesa

Não apenas no miolo da zaga que o Grêmio tem tido dificuldade, a lateral-direita vem sendo um problema ao longo da temporada. Depois de Marcos Rocha sair do time, João Pedro ganhou sequência, mas também sem bom resultado. Luís Castro decidiu improvisar Pavon na lateral. O jogador, porém, não foi tão testado defensivamente diante do Atlético-MG em função do adversário ter ficado com 10 homens no começo do jogo e adotado uma postura mais defensiva. Esse pode ser um caminho para o Inter explorar no Gre-Nal.

Meio-campo