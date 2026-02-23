Título de Etcheverry confirma supremacia argentina no Rio Open

A 12ª edição do Rio Open teve a Argentina, como campeã de simples. Na decisão, Tomás Etcheverry derrotou o chileno Alejandro Tabilo e garantiu o quarto título argentino no torneio, o terceiro de forma consecutiva, após o bicampeonato de Sebastián Báez.
O outro argentino campeão no Rio de Janeiro foi Diego Schwartzman em 2018. Já aposentado das quadras, foi ele quem entregou o troféu para seu compatriota.
A Espanha tem três títulos no Rio, com três jogadores diferentes: Rafael Nadal, David Ferrer e Carlos Alcaraz.
Já o Brasil jamais chegou a uma decisão do torneio e os melhores desempenhos brasileiros foram de Thomaz Bellucci (2014), João Souza (2015), Thiago Monteiro (2017 e 2024), João Fonseca (2024) e Thiago Wild (2024), que chegaram às quartas de final.
Confira os campeões do Rio Open
- 2014 - Rafael Nadal (ESP)
- 2015 - David Ferrer (ESP)
- 2016 - Pablo Cuevas (URU)
- 2017 - Dominic Thiem (AUT)
- 2018 - Diego Schwartzman (ARG)
- 2019 - Laslo Djere (SER)
- 2020 - Cristian Garín (CHI)
- 2021 - Não foi disputado em função da pandemia de covid-19
- 2022 - Carlos Alcaraz (ESP)
- 2023 - Cameron Norrie (GBR)
- 2024 - Sebastián Báez (ARG)
- 2025 - Sebastián Báez (ARG)
- 2026 - Tomás Etcheverry (ARG)