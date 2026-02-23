Título de Etcheverry confirma supremacia argentina no Rio Open

Schwartzman (E) foi campeão em 2018 e entregou troféu para Etcheverry (D), o vencedor de 2026. Fotojump / Divulgação/Rio Open

A 12ª edição do Rio Open teve a Argentina, como campeã de simples. Na decisão, Tomás Etcheverry derrotou o chileno Alejandro Tabilo e garantiu o quarto título argentino no torneio, o terceiro de forma consecutiva, após o bicampeonato de Sebastián Báez.

O outro argentino campeão no Rio de Janeiro foi Diego Schwartzman em 2018. Já aposentado das quadras, foi ele quem entregou o troféu para seu compatriota.

A Espanha tem três títulos no Rio, com três jogadores diferentes: Rafael Nadal, David Ferrer e Carlos Alcaraz.

Já o Brasil jamais chegou a uma decisão do torneio e os melhores desempenhos brasileiros foram de Thomaz Bellucci (2014), João Souza (2015), Thiago Monteiro (2017 e 2024), João Fonseca (2024) e Thiago Wild (2024), que chegaram às quartas de final.

Confira os campeões do Rio Open