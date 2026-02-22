Título de duplas no Rio Open faz Fonseca igualar marca de Federer

Fonseca comemora conquista no Rio. MAURO PIMENTEL / AFP

O primeiro título de duplas de João Fonseca o tornou o primeiro jogador a vencer um torneio de nível acima de ATP 250, com 19 anos, desde Roger Federer em Roterdã, na Holanda, em 2001. O suíço formou parceria com o sueco Jonas Björkman.

Na época, o ex-número 1 do mundo tinha 19 anos e 6 meses, enquanto o brasileiro está com os mesmos 19 anos e 6 meses.

A conquista ainda tornou o carioca o mais jovem campeão de duplas de um ATP 500 desde 2009, quando a série foi introduzida no circuito. Fonseca superou o alemão Alexander Zverev, que venceu em Acapulco, no México, em 2019, aos 21 anos.

Ele também passa a ser o tenista de menos idade a vencer a chave de duplas no Rio de Janeiro.