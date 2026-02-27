Tifanny faz o último ponto e Osasco elimina o Sesc RJ Flamengo na semifinal da Copa Brasil feminina de vôlei

O Osasco Voleibol Clube é o primeiro finalista da Copa Brasil feminina de vôlei, que tem sua fase final sendo jogada em Londrina, no Paraná.
Nesta sexta-feira (27), o time paulista derrotou o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 26/24 e 25/17, em uma hora e 37 minutos de partida e agora espera a definição do confronto entre Minas Tênis Clube (MG) e Praia Clube (MG) para conhecer seu adversário na decisão, que está marcada para sábado (28), às 21 horas.
Após uma polêmica envolvendo ou não a participação da ponteira e oposta Tifanny, por conta de uma lei municipal que proíbe que atletas transgêneros disputem competições na cidade, as duas equipes foram à quadra do Ginásio Moringão.
Centro da polêmica, Tifanny começou no banco de reservas, mas apta a atura por conta de liminar obtida pelo clube e pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).
O jogo
A primeira parcial foi equilibrada, mas Osasco conseguiu ser mais eficiente na reta final e garantiu a vitória por 25 a 21, após meia hora de jogo.
No segundo set, o Sesc RJ Flamengo foi melhor e chegou a ter 24 a 19, mas não conseguiu mais virar nenhuma bola, enquanto Osasco contou com um eficiente saque da ponta estadunidense Caitie Baird e conseguiu uma improvável virada em 26 a 24, abrindo vantagem de dois sets.
No set final, a equipe paulista esteve à frente e foi impedindo qualquer reação do time carioca. E em um ataque de Tifanny, que entrou na reta final, chegou ao 25 a 14 e garantiu vaga na decisão.
Destaques
A oposta argentina Bianca Cugno, do Osasco, foi eleita a melhor em quadra e levou o Troféu Viva Vôlei, após marcar 23 pontos, sendo 21 de ataque e dois de saque. Caitie Beard terminou com 14 acertos, enquanto a central Mayhara fez 10.
No Sesc RJ Flamengo, que mais pontou foi a central Lorena, com 11. O time carioca sentiu a ausência da ponteira estadunidense Simone Lee, maior pontuadora da Superliga, que em fase final de recuperação de lesão no tornozelo, não pode ser utilizada em todo o jogo e ingressou em quadra apenas em duas oportunidades.