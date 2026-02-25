Tetracampeão do mundo é condenado a três anos de prisão

Viola em jogo da Seleção Brasileira na Arena do Corinthians. Reprodução / Instagram

O tetracampeão mundial Paulo Sérgio Rosa, conhecido como Viola, foi condenado a três anos e 10 meses de prisão em regime aberto por porte ilegal de arma de fogo. O processo é julgado desde 2012 e foi aberto pela ex-esposa.

Na ocasião, o ex-jogador se trancou em casa com o filho depois de ter perdido a guarda dele para a ex-mulher. A polícia foi até o local e encontrou uma espingarda e um revólver na residência, além de munições. Viola ficou cinco dias preso.

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O processo foi julgado pelo juiz Gustavo Nardi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aceitou pedido do Ministério Público e condenou o ex-jogador. A pena, no entanto, foi substituída por serviços comunitários pelo mesmo período da sentença em entidade a ser definida pelo Juízo de Execuções.

O ex-jogador também terá de pagar uma multa fixada no valor do salário-mínimo do ano em que a ação teve início, ou seja, em 2012. Viola pode recorrer da decisão.

Atualmente com 57 anos, Viola foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994 e teve passagens marcantes por grandes clubes, como Corinthians, Palmeiras, Santos e Vasco. Ele também atuou no futebol turco e espanhol.