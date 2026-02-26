Sydney recebe a terceira etapa do SailGP Team

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Braco brasileiro é capitaneado por Martine Grael. AT Films / Divulgação/Sail GP

A terceira etapa da temporada 2026 do SailGP será disputada na baía de Sydney, na Austrália. A competição começa neste sábado (28), às 3h30min (de Brasília). O SporTV e BandSports anunciam a transmissão.

O Brazil SailGP Team, liderado por Martine Grael, busca melhor sua performance na competição. Com apenas um ponto, o barco brasileiro é o 12º colocado entre os 13 que participaram das duas etapas iniciais em Perth (Austrália) e Auckland (Nova Zelândia).

— Estamos muito animados para competir em Sydney. A previsão é de vento leste, o que deve garantir um grande desafio para todas as equipes. É uma etapa importante para manter nossa evolução e ganhar confiança antes do Rio (de Janeiro) — diz a capitã Martine Grael.

Após competir em Sydney, o Sail GP Team virá para etapa do Rio de Janeiro, marcada para 11 e 12 de abril.

— Competir em casa será um momento muito especial para nós. Estamos contando os dias para velejar diante de amigos, família e da nossa torcida. Fazer parte da primeira etapa do SailGP na América do Sul será muito especial — afirma a bicampeã olímpica (2016 e 2020) da classe 49er FX.

Na última etapa, em Auckland, ventos extremos e um grave acidente envolvendo os barcos da França e da Nova Zelândia marcaram a disputa. Em meio a condições desafiadoras, o time brasileiro mostrou evolução, com dois quinto lugares no segundo dia de disputas. Para a competição em Sydney, a previsão é de chuvas e ventos fortes.

Alterações na equipe

Barcos de 13 países disptuam a competição. AT Films / Divulgação/Sail GP

O Brazil SailGP Team terá algumas alterações para a competição na Austrália. Richard Mason assume a função de estrategista no lugar do britânico Paul Goodison, que não viajou para a Oceania, para acompanhar o nascimento do filho.

Já Pietro Sibello retornou para a Itália por questões pessoais. Sua posição será ocupada apenas nesta etapa pelo australiano Jeremy Wilmot, que competiu pelo barco dos Estados Unidos no SailGP no ano passado.

O time brasileiro conta ainda com Marco Grael, Mateus Isaac e Breno Kneipp como grinders, formando a base de potência e consistência do F50 nacional.

Ingressos para a etapa brasileira

Os ingressos para acompanhar a inédita disputa do SailGP no Brasil já estão à venda e podem ser adquiridos no site do evento.