Sorteio das oitavas de final da Champions League: horário e onde assistir

A Champions League chegou na sua fase decisiva e os confrontos do mata-mata serão definidos nesta sexta-feira (27), às 8h (horário de Brasília). Todo o caminho até a grande final, no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria.
O principal sorteio será o das oitavas de final. Os oito primeiros da fase de liga estavam no aguardo dos oito classificados nos playoffs para conhecer os adversários. Os jogos serão disputados nos dias 10 e 11 de março (ida) e 17 e 18 do mesmo mês (volta).
Equipes classificadas
Classificados da fase de liga
- Arsenal
- Bayern de Munique
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting
- Manchester City
Classificados na repescagem
- Atlético de Madrid
- Newcastle
- Bayer Leverkusen
- Bodø/Glimt
- Atalanta
- Galatasaray
- PSG
- Real Madrid
Como funciona o sorteio
Os caminhos do sorteio já estão definidos, com algumas possibilidade de confrontos, de acordo com as colocações na fase de liga.
Para as oitavas de final, o Arsenal, que foi o líder, sabe que poderá enfrentar o Bayer Leverkusen ou a Atalanta. O que não for sorteado para jogar contra o clube inglês terá o Bayern de Munique como adversário — segundo colocado na fase de liga. Veja as possibilidades abaixo:
- PSG x Barcelona (5) ou Chelsea (6)
- Galatasaray x Liverpool (3) ou Tottenham (4)
- Real Madrid x Sporting (7) ou Manchester City (8)
- Atalanta x Arsenal (1) ou Bayern de Munique (2)
- Newcastle x Barcelona (5) ou Chelsea (6)
- Atlético de Madrid x Liverpool (3) ou Tottenham (4)
- Bodo/Glimt x Sporting (7) ou Manchester City (8)
- Bayer Leverkusen x Arsenal (1) ou Bayern de Munique (2)
Onde assistir ao sorteio
A TNT e a HBO Max anunciam a transmissão do sorteio.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲