Soco arranca peruca de boxeador durante luta em Nova York: 'Temos de rir de nós mesmos'

Jarrell Miller protagonizou uma cena inusitada no último sábado, durante sua luta contra Kingsley Ibeh, no Madison Square Garden, em Nova York. Um golpe do adversário, já no fim do segundo round, acabou arrancando a peruca do peso pesado americano, que viu o acessório voar para fora do ringue diante do público.

O episódio aconteceu no card preliminar do evento que teve como atração principal o duelo entre Shakur Stevenson e Teofimo Lopez e rapidamente viralizou nas redes sociais. Após a sequência de golpes que fez sua cabeça recuar, Miller teve o aplique deslocado, pegou o objeto e o arremessou para a plateia antes de voltar ao combate.

Mesmo com o imprevisto, o boxeador manteve o foco e venceu Kingsley Ibeh por decisão dividida dos juízes.

Depois da luta, Miller explicou que havia perdido o cabelo natural dois dias antes do combate, após usar um xampu inadequado. Em entrevista ainda no ringue, contou que percebeu o problema ao lavar a cabeça na casa da mãe e decidiu improvisar.

"Vi algumas garrafas de xampu na mesa, lavei o cabelo e era algo como água sanitária com amônia. Literalmente perdi meu cabelo há dois dias. Liguei para o meu empresário e disse: 'Arranja um desses', e coloquei rapidamente. É engraçado. Sou um comediante, a gente tem de rir de si mesmo", contou.

A situação ainda rendeu reações de outros lutadores. O britânico Fabio Wardley publicou um vídeo com a peruca sobre a cadeira ao seu lado, acompanhada da legenda: "Não se preocupe, vou manter ela segura". Já a australiana Skye Nicolson chegou a posar com o acessório na cabeça.