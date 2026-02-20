Semifinal de João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open é remarcada; veja a nova data

A semifinal de duplas do Rio Open entre os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo e os alemães Jakob Schnaitter/Mark Walnner foi transferida para sábado (21). Segundo a organização do torneio a mudança foi feita para dar mais conforto ao público.
Inicialmente programado para encerrar a programação desta sexta-feira (20), na Quadra 1, o jogo deveria iniciar por volta de 21h30min. Agora, a partida será jogada no sábado, às 14h30min, na Quadra Guga Kuerten, a principal do complexo do Jockey Club Brasileiro.
A decisão do torneio de duplas está originalmente marcada para a noite de sábado e até o momento a organização do Rio Open não informou se ela será alterada para o domingo (22).
Confira a nota do Rio Open
Para uma melhor acomodação do público, a partida de duplas entre João Fonseca e Marcelo Melo e os alemães Schnaitter e Wallner, originalmente prevista para acontecer hoje na Quadra 1, foi transferida para amanhã, às 14h30. Os portões serão abertos às 13h30.
