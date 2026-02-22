Saiba quanto João Fonseca arrecadou em prêmios no Rio Open

João Fonseca foi campeão em duplas e caiu nas oitavas do torneio de simples. Fotojump / Divulgação/Rio Open

Campeão de duplas e eliminado nas oitavas de final de simples do Rio Open, João Fonseca ganhou mais de R$ 500 mil em premiações no torneio.

O tenista de 19 anos recebeu 36,115 mil dólares (R$ 187.003) do ATP 500 carioca por seu desempenho no torneio simples. Já pelo título de duplas, que Fonseca dividiu com Marcelo Melo, ele ganhou um cheque de 151,69 mil dólares (R$ 785.450).

As regras da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) determinam que os duplistas dividam o valor igualmente.

No total, desta forma, Fonseca arrecadou 111, 96 mil dólares (R$ 579.728) no Rio de Janeiro. Agora, em toda a carreira ele acumula 2,816 milhões de dólares em premiações.