Esportes

Finanças
Notícia

Saiba quanto João Fonseca arrecadou em prêmios no Rio Open

Tenista somou R$ 579,7 mil em prêmios no torneio carioca e já ultrapassa os 2,8 milhões de dólares na carreira

André Silva

Direto do Rio de Janeiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS