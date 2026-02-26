Sada Cruzeiro vence Defensores de Banfield e garante vaga na semifinal do Sul-Americano

Douglas Souza passa pelo bloqueio do Banfield. Pedro Teixeira / Divulgação/Vôlei Renata

Dono de 11 títulos do Campeonato Sul-Americano de clubes de vôlei masculino, o Sada Cruzeiro segue em busca de mais um troféu e é o primeiro semifinalista do torneio.

Nesta quinta-feira (26), o time mineiro derrotou o Defensores de Banfield, da Argentina, por 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/18 e 25/21, no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), e com 100% encerrou na liderança do Grupo B, que ainda conta com o Lagomar, do Uruguai.

Apesar de todo o entusiasmo do jovem time argentino, que fez sua estreia em um torneio internacional, o Sada Cruzeiro não encontrou grande resistência por parte do oitavo colocado da liga de seu país.

— A ansiedade de querer fechar o jogo, de querer acabar logo, de dominar a partida o tempo inteiro e aí, às vezes, a gente começa a parar de pensar. Claro que a gente não gosta que isso aconteça. Jogar contra equipes argentinas é até chato, porque eles defendem bastante, têm um volume de jogo grande. Então a gente perdeu um pouquinho a paciência. Mas, no final do set, a gente equilibrou, viu o que estava errando, conseguiu acertar nos momentos decisivos e saímos com a vitória hoje — avaliou o ponteiro Rodriguinho.

O Sul-Americano, que oferece duas vagas para o Campeonato Mundial, conta com nove equipes. No Grupo A, estão o time da casa, o Vôlei Renata, o San Lorenzo (Argentina) e o Murano (Chile). O Grupo C é formado por Minas Tênis Clube, Ciudad Vóley (Argentina) e o Club Deportivo JMl (Equador).