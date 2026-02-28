Sada Cruzeiro vence clássico contra o Minas e garante vaga na final do Sul-Americano de vôlei

Rodriguinho foi o maior pontuador do Sada Cruzeiro. Pedro Teixeira / Divulgação/Vôlei Renata

Dono de 11 títulos do Campeonato Sul-Americano de clubes de vôlei masculino, sendo os últimos nove consecutivos, o Sada Cruzeiro segue em busca de mais um troféu e é o primeiro finalista do torneio, que está sendo disputado em Campinas (SP).

Neste sábado (28), o time comandado por Filipe Ferraz venceu o clássico estadual, contra o Minas Tênis Clube, por 3 sets a 1, parciais de 25/17, 25/19, 22/25 e 25/21, e agora espera a definição entre Vôlei Renata, de Campinas, e Ciudad Vóley, da Argentina.

Com a vitória, além da vaga na decisão, o Sada Cruzeiro garantiu classificação para o Campeonato Mundial.

O ponteiro Rodriguinho foi o destaque do jogo com 15 pontos. Outros destaques do Sada Cruziero foram os centrais Otávio (14) e Lucão (13) e o ponta Douglas Souza (12).

No Minas, o ponteiro Djalma fez 15 e o oposto Abouba anotou 13 vezes.