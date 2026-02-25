Sada Cruzeiro estreia com vitória e mira décimo título sul-americano seguido

Lucão encara bloqueio do Lacomar. Pedro Teixeira / Divulgação/Vôlei Renata

Campeão das últimas nove edições do Campeonato Sul-Americano de Vôlei, o Sada Cruzeiro começou com vitória a busca pelo decacampeonato.

Em Campinas, sede da 42ª edição do torneio, o time mineiro derrotou o Lacomar, do Uruguai, por tranquilos 3 sets 0. A partida, que durou apenas 69 minutos, teve parciais 25/11, 25/19 e 15/12.

O domínio do Sada Cruzeiro teve 12 pontos de bloqueio e sete aces. O oposto Oppenkoski e o ponta Douglas Souza foram os maiores pontuadores, com 11 pontos cada.

—Não tem jogo fácil. Toda partida é difícil, ainda mais sendo uma estreia de Sul-Americano. No segundo set, depois que passou aquela tensão inicial, eles cresceram, ficaram mais animados e jogaram bem. O mais importante foi manter a consciência e a tranquilidade — avaliou o levantador Matheus Brasília.

O jogador destacou que agora o foco passa para os próximos desafios. O Grupo B, em que está o Sada Cruzeiro, ainda conta com o Defensores de Banfield, da Argentina.

— Amanhã (quinta) já é outro jogo. Atuar em sequência também é uma situação que exige atenção, então precisamos descansar, treinar bem e fazer o que é necessário para seguirmos crescendo no campeonato.

O Sul-Americano, que oferece duas vagas para o Campeonato Mundial, conta com nove equipes. No Grupo A, estão o time da casa, o Vôlei Renata, o San Lorenzo (Argentina) e o Murano (Chile). O C é formado por Minas Tênis Clube, Ciudad Vóley (Argentina) e o Club Deportivo JMl (Equador).