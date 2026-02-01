Rossi afirma que Flamengo não pode abaixar a cabeça: 'Quarta tem jogo do Brasileirão'

O goleiro Rossi, do Flamengo, se mostrou resignado com a derrota por 2 a 0 para o Corinhtians na decisão da Supercopa Rei neste domingo, em Brasília. "Ninguém gosta de perder uma final, mas a final tem de ter um vencedor", afirmou o argentino. "É não abaixar a cabeça. Quarta tem mais um jogo do Brasileirão."

Rossi fez questão de lembrar que o Flamengo jogou em Brasília neste domingo pelo status de autal vencedor do Brasileirão. "Quem está aqui é quem foi campeão. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, nós ganhamos duas competições", contou ele, lembrando também do título da Libertadores.

Além das conquistas da Libertadores e do Brasileirão, o argentino lembrou que o Flamengo ficou muito próximo de conquistar a Copa Intercontinental ao ser derrotado pelo Paris Saint-Germain nos pênaltis após empate no tempo normal e na prorrogação na final em Doha, no Catar. "Ganhamos muitas coisas no ano passado, chegamos na final do Mundial contra o PSG, ficamos na porta de um título mundial."

O goleiro fez questão de ressaltar o Flamengo. "Obviamente que o Flamengo é o maior time do Brasil, maior time do mundo. Estamos muito felizes de representar o Flamengo", afirmou ele, lembrando que a temporada está no início. "O ano recém começou."