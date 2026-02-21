Rio Open 2026: veja a programação de jogos deste sábado

O penúltimo dia da chave principal do Rio Open terá como grande atração João Fonseca e Marcelo Melo nas duplas. Os brasileiros vão em busca de um lugar na decisão do torneio. Os adversários serão os alemães Jakob Schnaitter/Mark Walnner, em jogo reprogramado de sexta para este sábado (21), às 14 horas e 30 minutos.
A programação ainda prevê a segunda semifinal de duplas e as semifinais de simples do ATP 500.
Programação de sábado
Quadra Guga Kuerten - 14h30min
- Jakob Schnaitter/Mark Walnner (ALE) x João Fonseca/Marcelo Melo (BRA)
Não antes das 17h
- Tomás Etcheverry (ARG) x Vít Kopřiva (CZE)
- Alejandro Tabilo (CHI) x Ignacio Buse (PER)
Quadra 1 - 15h30min
- Constantin Frantzen (ALE)/Robin Haase (HOL) x Guido Andreozzi (ARG)/Manuel Guinard (FRA)
- Martín de la Puente (ESP)/Daniel Rodrigues (BRA) x Gustavo Fernández (ARG)/Tokito Oda (JAP) - Tênis em cadeira de rodas