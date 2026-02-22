Rio Open 2026: veja a programação de jogos deste domingo

O último dia de jogos do Rio Open terá jornada dupla, com as semifinais de simples sendo realizadas pela manhã e as finais de duplas e simples, no período da tarde.
A grande atração será o confronto entre os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo e a parceria do alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase. O jogo está marcado para as 14h, e vale o título de duplas do ATP 500.
Programação de domingo
Quadra Guga Kuerten - 11h
- Tomás Etcheverry (ARG) x Vít Kopřiva (CZE)
Não antes das 14h
- Constantin Frantzen (ALE)/Robin Haase (HOL) x João Fonseca/Marcelo Melo (BRA)
Não antes das 17h30min
- Final de simples
Quadra 1 - 11h
- Alejandro Tabilo (CHI) x Ignacio Buse (PER)