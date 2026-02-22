Rio Open 2026: veja a programação de jogos deste domingo

Melo (E) e Fonseca (D) estão na final de duplas. Fotojump / Rio Open/Divulgação

O último dia de jogos do Rio Open terá jornada dupla, com as semifinais de simples sendo realizadas pela manhã e as finais de duplas e simples, no período da tarde.

A grande atração será o confronto entre os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo e a parceria do alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase. O jogo está marcado para as 14h, e vale o título de duplas do ATP 500.

Programação de domingo

Quadra Guga Kuerten - 11h

Tomás Etcheverry (ARG) x Vít Kopřiva (CZE)

Não antes das 14h

Constantin Frantzen (ALE)/Robin Haase (HOL) x João Fonseca/Marcelo Melo (BRA)

Não antes das 17h30min

Final de simples

Quadra 1 - 11h