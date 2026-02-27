Quem são os favoritos nas oitavas de final da Champions League

Confrontos das oitavas da Champions League. HAROLD CUNNINGHAM / AFP

Os confrontos das oitavas de final da Champions League foram definidos nesta sexta-feira (27). As partidas vão ocorrer entre 10 e 11 de março (ida), e 17 e 18 do mesmo mês (volta). Reedição de finais, duelos equilibrados e grandes favoritismos marcam o início do mata-mata.

A partir da definição dos confrontos, analise das equipes e o momento na temporada, veja quem são os favoritos nas oitavas de final:

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Chelsea x PSG

A final do Mundial de Clubes realizado em 2025 vai ser reeditada na Champions League. Naquela ocasião, o Chelsea dominou o PSG e venceu o torneio. Vale ressaltar que a decisão foi em jogo único e em campo neutro.

Nas oitavas de final, existe equilíbrio entre os times, que não estão jogando seu melhor futebol. O clube inglês é apenas o quinto na Premier League e terá a competição europeia como foco. Os franceses, atuais campeões do torneio, lidera a Ligue 1, mas com apenas dois pontos de vantagem para o segundo colocado.

Caso o PSG repita o mata-mata da edição passada da Champions League, salta como favorito no confronto, pois já mostrou que pode jogar mais, enquanto o Chelsea mostrou seu melhor futebol no Mundial, há oito meses.

PSG é o atual campeão. THOMAS SAMSON / AFP

Sporting x Bodo/Glimt

Para quem torce para que o modesto Bodo/Glimt, clube norueguês sediado dentro do Círculo Polar Ártico, siga surpreendendo na Champions League, o adversário do sorteio facilita que o sonho siga vivo.

Pela história, investimento e jogadores, o Sporting é o favorito para avançar nas oitavas final, até por ter se classificado entre os oito melhores na fase de liga e por decidir em casa.

No entanto, o Bodo já mostrou que não se intimida para os gigantes da Europa. Vitórias sobre Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão, esta última nos playoffs da competição.

Luis Suarez é o cara do Sporting. MIGUEL RIOPA / AFP

Arsenal x Bayer Leverkusen

Este confronto é um dos mais desequilibrados das oitavas. O Arsenal é o favorito ao título da Champions League, de acordo com as casas de apostas, e tem um dos melhores desempenhos da temporada até o momento.

Líder da Premier League, melhor campanha da fase de liga e um elenco forte e bem treinado. Ao Bayer Leverkusen restar torcer que uma das maiores zebras da competição aconteça.

Gyokeres vive boa fase no Arsenal. BEN STANSALL / AFP

Liverpool x Galatasaray

Outro duelo desequilibrado por conta de investimento e tamanho dos clubes. No entanto, o Liverpool já oscilou em alguns momentos desta temporada e não é tão confiável.

O Galatasaray tem bons jogadores e pode complicar o confronto, principalmente no jogo de ida, na Turquia. Contudo, o favoritismo é todo inglês.

Alisson é uma das referências do Liverpool. THIBAUD MORITZ / AFP

Barcelona x Newcastle

Um confronto que tem um favorito claro, que é o Barcelona, mas tende a ser mais equilibrado. O Newcastle é uma boa equipe e gosta de jogos grandes.

Apesar disso, o Barça é um dos times que melhor joga ofensivamente no mundo e está entre os mais cotados ao título. Decidir a vaga no Camp Nou é uma boa vantagem também.

Yamal e Raphinha lideram o Barcelona. FADEL SENNA / AFP

Tottenham x Atlético de Madrid

Apontar um favorito neste confronto é um grande desafio, pois são duas equipes que não convencem. O Tottenham vive um péssimo momento na Premier League e está perto da zona de rebaixamento. Porém, fez uma fase de liga muito boa e vai decidir o confronto em casa.

O Atlético de Madrid não está mal no Campeonato Espanhol, mas título não é uma realidade. Portanto, o foco é todo na Champions League. O time de Diego Simeone oscila demais, por vezes fazendo grandes partidas, enquanto em outros momentos é completamente irreconhecível. Mesmo assim, no confronto contra o Tottenham, os colchoneros estão um pouco a frente.

Johnny, ex-Inter, está no Atlético de Madrid. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Bayern de Munique x Atalanta

Outro grande favoritismo nas oitavas de final pertence ao Bayern de Munique, que é uma das melhores equipes do mundo na temporada. Os alemães estão com o título nacional bem encaminhado e agora buscam voltar a ter protagonismo na Champions League.

A Atalanta até apresenta alguns perigos, mas é difícil de acreditar em uma classificação em confronto de duas partidas.

Harry Kane é o centrovante do Bayern. Foto por KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Manchester City x Real Madrid

Pela quinta vez consecutiva, City e Real se enfrentarão em jogo de mata-mata da Champions League. Um confronto já tradicional e que é totalmente equilibrado, com 15 jogos disputados, cinco vitórias para cada lado e cinco empates.

No último confronto, na fase de liga da atual edição, vitória de 2 a 1 dos ingleses. O momento é melhor para o City, que vive uma temporada mais tranquila em comparação com os espanhóis.

Porém, sucesso na Champions League é sinônimo de Real Madrid, que tem uma camisa pesada e jogadores capazes de decidir a qualquer momento.

Vini Jr. durante Real Madrid x Benfica. THOMAS COEX / AFP