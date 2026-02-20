Quartas de final do Rio Open: confrontos, horário e onde assistir 

Com a eliminação de João Fonseca, a chave de simples do Rio Open não tem mais brasileiros na disputa. Nesta sexta-feira (20), serão realizados os quatro jogos das quartas de final do torneio carioca.
A primeira vaga a ser decidida será entre o checo Vit Kopriva e o argentino Juan Manuel Cerundolo a partir das 16h na quadra 1 do complexo montado no Jockey Club Brasileiro, no Rio.
Um pouco depois, às 17h, na quadra Gustavo Kuerten, Tomas Etcheverry, único cabeça de chave ainda vivo na disputa, joga contra o português Jaime Faria.
Algoz de João Fonseca, o peruano Ignacio Buse tentará alcançar a semifinal e duelará contra o italiano Matteo Berrettini. Por fim, o duelo sul-americano entre o argentino Thiago Tirante e o chileno Alejandro Tabilo.
Os jogos das quartas de final
Sexta-feira (20)
- Tomas Etcheverry (ARG) x Jaime Faria (POR) - 17h na quadra Guga Kuerten - transmissão no Sportv3
- Ignacio Buse (PER) x Matteo Berrettini (ITA) - não antes das 18h30min na quadra Guga Kuerten - transmissão no Sportv3
- Thiago Tirante (ARG) x Alejandro Tabilo (CHI) - após Buse x Berrettini na quadra Guga Kuerten
- Vit Kopriva (TCH) x Juan Manuel Cerundolo (ARG) - 16h na quadra 1