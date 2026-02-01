Quanto o Corinthians vai ganhar com o título da Supercopa do Brasil

Gabriel Paulista e Yuri Alberto marcaram os gols da vitória por 2 a 0. SERGIO LIMA / AFP

Pintou o primeiro campeão da temporada 2026 no futebol brasileiro. Neste domingo (1º), o Corinthians superou o Flamengo por 2 a 0 e conquistou a Supercopa do Brasil no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Além da taça, o Timão vai arrecadar uma bolada com o título. No total, o campeão leva R$ 11,61 milhões em premiação.

Pela participação na final, Corinthians e Flamengo receberam R$ 6,35 milhões da CBF — um aumento de R$ 300 mil em comparação aos valores do ano passado.

Com a conquista do título, o clube paulista ainda leva US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,26 milhões na cotação atual) pagos pela Conmebol.