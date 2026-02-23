Quais os próximos torneios que João Fonseca disputará?

João Fonseca deixou a disputa do Rio Open de maneira positiva, com o título no torneio de duplas, com Marcelo Melo. No entanto, o desempenho em simples foi abaixo do esperado, com eliminação na segunda rodada.
Agora, o melhor brasileiro do ranking volta a jogar apenas em março, em campeonatos importantes dos Estados Unidos. O carioca de 19 anos foca os esforços na quadra dura, com o Masters 1000 de Indian Wells como principal evento.
Antes, Fonseca fará uma partida de exibição em Las Vegas, no domingo (1º). Três dias depois, ele inicia a trajetória em Indian Wells. No dia 11, ele terá o Challenger de Phoenix, e dia 18 o Masters 1000 de Miami, todos de quadra dura.
Calendário de João Fonseca em março
- 1º de março: exibição em Las Vegas — quadra dura, nos Estados Unidos;
- 4 de março: Masters 1000 de Indian Wells — quadra dura, nos Estados Unidos;
- 11 de março: Challenger de Phoenix — quadra dura, nos Estados Unidos;
- 18 de março: Masters 1000 de Miami — quadra dura, nos Estados Unidos
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