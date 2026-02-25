PSG sofre contra Monaco (2-2), mas avança às oitavas da Liga dos Campeões

Com muito mais dificuldade do que o esperado, o Paris Saint-Germain se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões após um empate em 2 a 2 em casa contra o Monaco, nesta quarta-feira (25), no jogo de volta da repescagem, garantindo a vaga graças à vitória por 3 a 2 na ida.

No parque dos Príncipes, os parisienses sofreram um gol de Maghnes Akliouche no fim do primeiro tempo (45'),

O jogo permaneceu equilibrado até quase a marca de uma hora, quando ocorreu uma reviravolta dramática: Mamadou Coulibaly foi expulso (58') ao receber o segundo cartão amarelo em três minutos.

O gol de empate do PSG veio quase imediatamente depois, quando Vitinha cobrou uma falta pela direita, encontrando Desiré Doué, que cruzou para o brasileiro Marquinhos (60'), que completou para o fundo da rede com a ponta do pé esquerdo.

- Angústia até o fim -

Com o empate a seu favor e jogando com 11 homens contra dez, o PSG acalmou os ânimos e o segundo gol veio quase sem muito esforço. Após um escanteio, o goleiro suíço Philipp Köhn desviou a bola para o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que fez 2 a 1 (66'), marcando seu quarto gol nesta campanha da Liga dos Campeões.

Mas, sem conseguir liquidar a partida, o Monaco conseguiu empatar em 2 a 2 nos acréscimos (90'+1) com um gol de Jordan Teze levando tensão ao time da casa. Mas o placar não mudou mais e os anfitriões puderam respirar aliviados.

O time parisiense alcançou, assim, seu objetivo contra o Monaco, que ocupa apenas a oitava posição na tabela da Ligue 1.

Na temporada passada, o PSG também precisou passar por essa repescagem antes das oitavas de final e também eliminou um time do campeonato francês, o Brest.

Agora, nas oitavas de final, o time da capital francesa enfrentará um adversário difícil: Barcelona ou Chelsea. Este último o derrotou na final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa no ano passado.

A identidade do adversário será revelada na sexta-feira, durante o sorteio que acontecerá na sede da Uefa na Suíça.

- Hakimi ovacionado -

A partida desta quarta-feira também marcou o retorno do lateral-direito marroquino Achraf Hakimi aos gramados desde que foi revelado, na terça-feira, que ele será julgado em 2023 por uma acusação de estupro a uma mulher em 2023.

O técnico Luis Enrique havia declarado, na terça-feira, que o caso está "nas mãos da justiça" e que, enquanto isso, o jogador continuará sendo tratado como sempre.

Ele foi titular na partida e chegou a ser ovacionado pela torcida organizada na arquibancada Auteuil, no Parque dos Príncipes, que cantava seu nome e exibia uma faixa com os dizeres "Achraf, apoio total".

Quando o nome do jogador foi anunciado pelo sistema de som do estádio antes da partida, ele também foi recebido com uma ovação estrondosa.